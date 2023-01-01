Информация для оптовых покупателей.

Вам нужно купить оптом товар от производителя напрямую? Нет ничего проще. Сервис ОптБаза в Казахстане предлагает товары от производителей из Казахстана, России, Турции по оптовым ценам. В задачи сервиса входит помогать поставщикам, производителям и оптовым покупателям находить друг друга. С нашей помощью можно активно и успешно развивать свой бизнес. Купить оптом товар несложно. Необходимо выбрать товар и связаться с поставщиком. Производители и поставщики предложат вам наилучшие условия.

Почему стоит с нами сотрудничать?

Цена на товар от производителя.

Большой выбор товаров и услуг от производителей, поставщиков.

Удобный поиск предложений

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Информация для производителей и поставщиков.

Для начала работы сервисом ОптБаза необходимо зарегистрировать на официальном сайте свою компанию. При регистрации следует выбрать один из предложенных тарифов. Можно воспользоваться оптимальным пакетом «Стандарт», расширенным «Максимум». Есть возможность подключить в рамках ознакомления с сервисом бесплатный тариф.

Оплата за любой платный тариф можно произвести единым платежом за 12 месяцев. Также клиент может оформить подписку на 1 или 3 месяца, с возможностью дальнейшего продления пользования сервисом.